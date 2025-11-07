Saelemaekers è la sintesi perfetta del "sudare la maglia". E Allegri se lo coccola

Alexis Saelemaekers è sicuramente una delle note più positive di questo inizio di stagione del Milan. I retroscena sulla sua estate sono noti, Massimiliano Allegri ha voluto puntare su di lui sia per la sua predisposizione ad occupare più ruoli, ma anche per ciò che ha dimostrato, in maniera egregia, in queste prime uscite di campionato. Il belga è la dimostrazione di come la "garra" sia fondamentale per scalare le gerarchie. Una predisposizione al lavoro impressionante, gli occhi spiritati di chi sa di trovarsi nel posto giusto, al momento giusto.

Una serie di dimostrazioni che hanno convinto sempre di più Allegri e che presto potrebbe portare a un rinnovo di contratto. In un'intervista a SportMediaset, Saelemaekers ha dichiarato: "Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita". Il belga sta dando più del massimo, ed è proprio questo il pregio che più apprezza Allegri.

Prima le esperienze a Bologna e Roma, con il supporto di Claudio Ranieri che è stato fondamentale per la sua crescita. Poi il ritorno a Milano, in una nuova veste, più matura. Con la consapevolezza di poter avere un ruolo di primo ordine nel nuovo scacchiere che Allegri ha disegnato, potendo essere quel pedone intercambiabile a seconda delle letture del gioco.

Intelligenza, passione, cuore e sacrificio. Saelemaekers piace perché è la sintesi perfetta di cosa significa "sudare la maglia". Non bada troppo a estetismi talvolta superflui, preferisce in maniera netta quella costanza che alla lunga lo sta premiando. Perché più macina chilometri e più, per Allegri, toglierlo dal campo diventa complicato. A prescindere dal ruolo, dal suo avversario in marcatura, il diktat tecnico e mentale di Saelemaekers non cambia. Pronto a tutto per la maglia, per la vittoria. Una maturazione completa che gli sta dando una nuova linfa.