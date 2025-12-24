Mercato Milan in difesa: no di Allegri a Thiago Silva e Ramos, lui vorrebbe Gatti

Il Milan è a lavoro per trovare un nuovo difensore da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha detto no sia a Thiago Silva che a Sergio Ramos per motivi anagrafici, mentre la sua prima scelta sarebbe Federico Gatti, giocatore della Juventus che piace anche perchè può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa. A riferirlo è questa mattina Repubblica.

IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA DI SERIE A

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Hellas Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

29/12/2025 Lunedi 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY