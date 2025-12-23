Milan sul difensore: non è mai esistita la possibilità per Skriniar

Dopo aver chiuso la trattativa per un nuovo attaccante, il Milan adesso cerca un difensore che possa contemporaneamente allungare il reparto arretrato e anche aggiungere qualità allo stesso. In questi giorni e in queste ore sono stati fatti diversi nomi, alcuni dei quali sono stati proposti al club rossonero senza troppi riscontri e altri che da via Aldo Rossi stanno iniziando a valutare. Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha affrontato il tema.

Le parole di Fabrizio Romano su nomi come MIlan Skriniar ed Eric Dier, accostati nei giorni scorsi: "Milan Skriniar è un nome emerso nelle ultime ore per il Milan ma posso dirvi che non è mai esistita questa possibilità. Il club rossonero sta cercando un tipo di difensore diverso e lo slovacco non è assolutamente in vendita: è il capitano del Fenerbahce, è un giocatore intoccabile per allenatore e direttore sportivo. Dier? Il Monaco ha ricevuto zero feedback da parte del Milan, non ha ricevuto ancora nulla: a oggi non risulta che sia partita una vera e propria trattativa".