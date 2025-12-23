Romano: "Il Milan non ha mai trattato Disasi. Lo stesso vale per Sule"

Dopo aver chiuso la trattativa per un nuovo attaccante, il Milan adesso cerca un difensore che possa contemporaneamente allungare il reparto arretrato e anche aggiungere qualità allo stesso. In questi giorni e in queste ore sono stati fatti diversi nomi, alcuni dei quali sono stati proposti al club rossonero senza troppi riscontri e altri che da via Aldo Rossi stanno iniziando a valutare. Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha affrontato il tema.

Le parole di Fabrizio Romano su un possibile interesse rossonero per Axel Disasi: "Il Milan non ha mai trattato Disasi: gli è stato offerto ma il club rossonero, fino a oggi, ha scelto di non procedere. Leggerete in giro duemila nomi di difensori ma su Disasi oggi non mi risulta che il Milan ha fatto partire una trattativa, così come su Niklas Sule che vi ho smentito l’altro giorno".