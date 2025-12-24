Mercato Milan, Il Giornale titola: "Il Diavolo e Kostic, passaporto per avere Vlahovic"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il Diavolo e Kostic, passaporto per avere Vlahovic". Il noto quotidiano spiega che i rossoneri sono vicini a chiudere per Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado che in comune con Dusan Vlahovic ha lo stesso procuratore, quel Darko Ristic che sta dialogando con il club di via Aldo Rossi dell'attaccante della Juventus per l’estate a parametro zero (è in scadenza il prossimo 30 giugno).

IL PROGRAMMA DELLA 17^ GIORNATA DI SERIE A

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Hellas Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

29/12/2025 Lunedi 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY