L'osservatore Palma rivela: "Il Milan è sulle tracce di Mascardi, portiere dello Spezia classe 2006"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato alcuni rumors di mercato, uno dei quali riguarda direttamente anche il Milan di Massimiliano Allegri:

"Diego Mascardi (29-09-2006), portiere dello Spezia. Portiere altissimo e dalla grande esplosività, senso della posizione naturale, fredezza e grande personalità che gli consente di guidare la difesa con grande sicurezza. Prodotto delle giovanili dello Spezia dopo aver disputato ottime stagioni, dallo scorso campionato è salito in prima squadra e in questa stagione è sceso in campo 11 volte da titolare. Ottimo il suo percorso con le nazionali giovanili italiane, adesso difende i pali dell’Under 21. Le sue ottime prestazioni in maglia Spezia lo rendono molto seguito sul mercato, in particola da Genoa e Milan.

Somiglianza: Anatoliy Trubin (Benfica)

Valore di mercato: 4 milioni €".