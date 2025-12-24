Milan, sondaggio esplorativo per Skriniar ma il Fenerbahçe non lo vuole cedere

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore in vista del mercato di gennaio. Sia Koni De Winter che David Odogu non si stanno dimostrando all'altezza e per questo i rossoneri vogliono prendere un nuovo giocatore che possa essere una valida alternativa ai tre titolarissimi della retroguardia milanista, vale a dire Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Come riporta questa mattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi ha fatto anche un sondaggio esplorativo per Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter e attuale capitano e colonna del Fenerbahçe. Dai turchi è arrivato però subito un no secco in quanto non intendono assolutamente privarsi del loro leader difensivo.