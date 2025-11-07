Tonali, nostalgia rossonera: Sandro ha confidato agli amici che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan

vedi letture

Le parole di Sandro Tonali sul suo futuro hanno fatto parecchio rumore: "Il mio futuro? È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione. Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso". Parole che hanno scatenato subito le voci di mercato, tra cui anche quelle che parlano del sempre vivo interesse della Juventus nei suoi confronti.

Tonali, che non avrebbe voluto lasciare il Milan nell'estate del 2023, non ha mai dimenticato i colori rossoneri, anzi avrebbe confidato ad amici che un giorno gli piacerebbe tornare nel club di via Aldo Rossi. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che il suo futuro sarà però con ogni probabilità in uno delle big della Premier League.

