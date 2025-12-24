Il QS in apertura: "Milan, i doni per Allegri"
MilanNews.it
Il Milan comincia a muoversi sul mercato. Il club rossonero ha infatti chiuso per Niclas Fullkrug, che ieri ha effettuato le visite mediche di rito con il club rossonero. Per uno che entra c'è uno che esce, Divock Origi ha infatti salutato il Diavolo risolvendo il contratto.
Ne parla l'edizione QS in apertura centrale di giornale: "Milan, i doni per Allegri". E ancora: "Fullkrug c'è, Origi via. Il club lavora sul mercato". Adesso un altro obiettivo resta Andrej Kostic, attenzione anche a una nuova pedina nel reparto arretrato.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, cercasi difensore. Il CorSport: "Gatti in testa alla lista di Max. Gomez e Dier le alternative"
L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Mazzotta (MLM Scouting): "Fullkrug inaspettato al Milan: è un'occasione. In Germania ci sono tanti dubbi"
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com