Il QS in apertura: "Milan, i doni per Allegri"

vedi letture

Il Milan comincia a muoversi sul mercato. Il club rossonero ha infatti chiuso per Niclas Fullkrug, che ieri ha effettuato le visite mediche di rito con il club rossonero. Per uno che entra c'è uno che esce, Divock Origi ha infatti salutato il Diavolo risolvendo il contratto.

Ne parla l'edizione QS in apertura centrale di giornale: "Milan, i doni per Allegri". E ancora: "Fullkrug c'è, Origi via. Il club lavora sul mercato". Adesso un altro obiettivo resta Andrej Kostic, attenzione anche a una nuova pedina nel reparto arretrato.