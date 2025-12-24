Allegri ha il suo nuovo attaccante. Il CorSport: "Fullkrug di gol"
MilanNews.it
Massimiliano Allegri ha il suo nuovo attaccante, Niclas Fullkrug è atterrato a Milano ed è pronto a cominciare la sua avventura con il Milan. Il Corriere dello Sport ne traccia un vasto approfondimento: "Fullkrug di gol". Oggi il primo allenamento per il calciatore tedesco.
E ancora: "Oggi per l'attaccante tedesco primo contatto a Milanello con allenatore e nuovi compagni: pronto un programma personalizzato". L'obiettivo di Max è averlo a disposizione già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, opzione possibile grazie a una deroga della FIGC.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, cercasi difensore. Il CorSport: "Gatti in testa alla lista di Max. Gomez e Dier le alternative"
L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Mazzotta (MLM Scouting): "Fullkrug inaspettato al Milan: è un'occasione. In Germania ci sono tanti dubbi"
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com