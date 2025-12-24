Allegri ha il suo nuovo attaccante. Il CorSport: "Fullkrug di gol"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha il suo nuovo attaccante, Niclas Fullkrug è atterrato a Milano ed è pronto a cominciare la sua avventura con il Milan. Il Corriere dello Sport ne traccia un vasto approfondimento: "Fullkrug di gol". Oggi il primo allenamento per il calciatore tedesco.

E ancora: "Oggi per l'attaccante tedesco primo contatto a Milanello con allenatore e nuovi compagni: pronto un programma personalizzato". L'obiettivo di Max è averlo a disposizione già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, opzione possibile grazie a una deroga della FIGC.