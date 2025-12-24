Verso Milan-Hellas Verona: ci sono chance per il recupero di Gabbia

Il programma degli allenamenti del Milan durante le festività natalizie prevede una seduta oggi, riposo a Natale e ripresa dei lavori venerdì pomeriggio per continuare la preparazione in vista della gara di domenica a San Siro contro l'Hellas Verona (calcio d'inizio alle 12.30). Secondo quanto riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono chance di recupero per Matteo Gabbia, che ha saltato la Supercoppa Italiana per il problema al ginocchio rimediato nel match contro il Sassuolo di dieci giorni fa.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-HELLAS VERONA

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI