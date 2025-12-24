Mercato Milan, per il grande nome in attacco bisognerà aspettare l'estate: nei pensieri di Allegri c'è sempre Vlahovic

Il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo in rossonero di Niclas Fullkrug. Ma il tedesco, che sbarca a Milanello in prestito gratuito fino a giugno dal West Ham e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, non sarà l'unico colpo in attacco del Diavolo che è vicino a chiudere per Andrej Kostic, 18enne centravanti del Partizan Belgrado. Operazione da circa 5 milioni di euro che dovrebbe essere definita in tempi piuttosto brevi.

Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che invece per il grande nome in attacco bisognerà aspettare il mercato estivo. Il nome che è sempre in cima alle preferenze di Max Allegri è quello di Dusan Vlahovic, che è in scadenza di contratto e dunque al termine di questa stagione lascerà a zero la Juventus.