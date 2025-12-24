Milan, cercasi difensore. Il CorSport: "Gatti in testa alla lista di Max. Gomez e Dier le alternative"

vedi letture

Dopo aver chiuso per Niclas Fullkrug, adesso il Milan si può concentrare su una nuova pedina difensiva da regalare a Massimiliano Allegri. Ne parla il Corriere dello Sport nell'edizione odierna: "Gatti in testa alla lista di Max. Gomez e Dier le alternative".

Con Luciano Spalletti, Gatti sta trovando pochissimo spazio, mentre a San Siro ci sarebbe Massimiliano Allegri ad accoglierlo a braccia aperte, proprio colui che lo aveva lanciato titolare alla Juventus nel 2022. Le alternative? Joe Gomez del Liverpool ed Eric Dier, che sta trovando poco spazio al Monaco.