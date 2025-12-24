Tuttosport sul mercato: "Milan, subito Kostic. E a giugno Vlahovic?"

Dopo aver chiuso per Niclas Fullkrug, il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ne parla Tuttosport nell'edizione odierna di giornale: "Milan, subito Kostic. E a giugno Vlahovic?" Massimiliano Allegri aveva già suggerito l'acquisto del calciatore della Juventus, Igli Tare proverà a regalarglielo nel 2026.

Per il classe 2007, invece, i rossoneri trattano con il Partizan, intanto c'è l'ok da giorni del suo agente, Darko Ristic, che da anni cura gli interessi anche di Vlahovic. Kostic in Serbia viene paragonato proprio all'attaccante bianconero, che Corvinò acquistò 18enne proprio dal Partizan nel 2018.