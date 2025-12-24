Milan, due idee per la difesa: Disasi del Chelsea e Dier del Monaco

Oltre che a rinforzare l'attacco, il Milan è al lavoro prendere a gennaio anche un nuovo difensore. Tra i nomi che vengono accostati con insistenza al Diavolo nelle ultime settimane ci sono per esempio anche quelli di Axel Disasi, giocatore classe 1998 in uscita dal Chelsea su cui c'è però anche il forte interesse della Roma, e quello di Eric Dier del Monaco. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.