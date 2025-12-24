Tuttosport sul Milan: "Fullkrug, visite ok. Da oggi al lavoro agli ordini di Max"

Tuttosport sul Milan: "Fullkrug, visite ok. Da oggi al lavoro agli ordini di Max"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan ha accolto il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Niclas Fullkrug è pronto a cominciare la sua avventura con la maglia rossonera. Ne parla ampiamente Tuttosport nell'edizione odierna: "Fullkrug, visite ok. Da oggi al lavoro agli ordini di Max".

Oggi, infatti, l'attaccante tedesco incontrerà i suoi nuovi compagni e sosterrà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Fullkrug potrebbe essere a disposizione già per il 2 gennaio a Cagliari, grazie a una deroga concessa dalla FIGC.