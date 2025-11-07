Probabile formazione Parma-Milan: torna Pulisic, ecco i due i dubbi per Allegri

vedi letture

Serata di vigilia per il Milan che, domani sera alle 20.45, sarà di scena allo stadio "Ennio Tardini" per affrontare il Parma. La sfida è valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026 e precederà l'ultima sosta dell'anno solare. Per i rossoneri è un'occasione ghiotta per arrivare con fiducia alla pausa che poi, a sua volta, porterà dritta dritta al derby contro l'Inter. L'obiettivo è rimanere il più possibile a contatto con il Napoli capolista e cercare di essere efficienti non solo nei big match ma anche contro formazioni della seconda metà della classifica. Allegri per la panchina recupera Pulisic mentre dovrà ancora fare a meno di Rabiot e Gimenez.

Sono due i ballottaggi nella testa di Allegri. Il primo è difensivo, davanti al portiere e capitano Maignan: oltre ai confermatissimi Gabbia-Pavlovic, Tomori è in dubbio perchè non al meglio: in difesa il ballottaggio è con De Winter. A centrocampo ai lati di Modric ci dovrebbe essere Fofana e anche Ricci, anche se quest'ultimo è insidiato da Loftus-Cheek le cui quotazioni sono in rialzo. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, davanti la coppia Nkunku-Leao.

PROBABILE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 23 Tomori 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Tomori-De Winter, Ricci-Loftus-Cheek

Indisponibili: Rabiot, Gimenez

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 8 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Ennio Tardini, Parma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it