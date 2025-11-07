Probabile formazione Parma-Milan: torna Pulisic, ecco i due i dubbi per Allegri
Serata di vigilia per il Milan che, domani sera alle 20.45, sarà di scena allo stadio "Ennio Tardini" per affrontare il Parma. La sfida è valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026 e precederà l'ultima sosta dell'anno solare. Per i rossoneri è un'occasione ghiotta per arrivare con fiducia alla pausa che poi, a sua volta, porterà dritta dritta al derby contro l'Inter. L'obiettivo è rimanere il più possibile a contatto con il Napoli capolista e cercare di essere efficienti non solo nei big match ma anche contro formazioni della seconda metà della classifica. Allegri per la panchina recupera Pulisic mentre dovrà ancora fare a meno di Rabiot e Gimenez.
Sono due i ballottaggi nella testa di Allegri. Il primo è difensivo, davanti al portiere e capitano Maignan: oltre ai confermatissimi Gabbia-Pavlovic, Tomori è in dubbio perchè non al meglio: in difesa il ballottaggio è con De Winter. A centrocampo ai lati di Modric ci dovrebbe essere Fofana e anche Ricci, anche se quest'ultimo è insidiato da Loftus-Cheek le cui quotazioni sono in rialzo. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, davanti la coppia Nkunku-Leao.
PROBABILE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
18 Nkunku, 10 Leao
A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 23 Tomori 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Tomori-De Winter, Ricci-Loftus-Cheek
Indisponibili: Rabiot, Gimenez
Diffidati: nessuno
Squalificati: nessuno
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
