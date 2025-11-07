Parma-Milan, Suzuki osservato speciale: può essere l'erede di Maignan

Domani sera l'obiettivo del Milan in casa del Parma sarà solo uno, cioè portare a casa i tre punti. Al fianco della squadra ci saranno sicuramente i dirigenti, tra cui ovviamente anche il ds Igli Tare che dalle tribune del Tardini terrà d'occhio con grande attenzione in particolare un giocatore gialloblu, vale a dire Zion Suzuki, 23enne portiere della squadra di Cuesta che piace molto in via Aldo Rossi.

L'EREDE DI MAIGNAN? - Come riferisce stamattina Tuttosport, a fine stagione Mike Maignan, salvo clamorose sorprese, lascerà il Milan: il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, i dialoghi per il rinnovo sono ormai fermi da mesi e difficilmente riprenderanno. E così il club rossonero dovrà cercare nei prossimi mesi il suo erede. Tra i tanti profili sotto osservazione c'è appunto anche Suzuki, autore finora di una grande stagione con la maglia del Parma. Il giapponese piace per modernità, capacità di lettura del gioco e mentalità.

OCCHIO AL CHELSEA - Le sue doti non sono passate inosservate anche in Premier League, in particolare a Londra dove il Chelsea ha già fatto dei sondaggi. Il giovane portiere, arrivato in Emilia Romagna nell’estate del 2024 dal Saint-Truiden per 8,2 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita, ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro: andrà via da Parma solo per andare in una squadra che gli garantirà la titolarità. Per quanto riguarda il prezzo del suo cartellino, si dice che il suo valore sia triplicato rispetto a quando è arrivato in Italia. E nel club gialloblu già sorridono per la prossima grande plusvalenza dopo quelle di Bonny, Leoni e Sohm.

