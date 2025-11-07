probabile formazione

Ballottaggio in difesa e a centrocampo, riecco Pulisic
Vigilia dell'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: domani sera il Milan affronta il Parma allo stadio di "Ennio Tardini" e cercherà di dare continuità ai suoi risultati, con l'obiettivo di arrivare alla sosta con una vittoria e con il distacco dal Napoli quantomento invariato. Non sarà semplice in un campo da sempre molto ostico e con una squadra assetata di risultati. I rossoneri dalla loro avranno un Christian Pulisic in più che recupera per la panchina e potrà essere impiegato a gara in corso. Niente da fare invece per Adrien Rabiot e Santi Gimenez a cui si dà appuntamento post sosta per il Derby contro l'Inter.
Sono due i ballottaggi nella testa di Allegri. Il primo è difensivo, davanti al portiere e capitano Maignan: oltre ai confermatissimi Gabbia-Pavlovic, dovrebbe esserci il rientro di Tomori, entrato a gara in corso con la Roma. Se però non dovesse essere ancora considerato al 100% della condizione, come contro i giallorossi è pronto De Winter. A centrocampo ai lati di Modric ci dovrebbe essere Fofana e anche Ricci, anche se quest'ultimo è insidiato da Loftus-Cheek le cui quotazioni sono in rialzo. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, davanti la coppia Nkunku-Leao.
PROBABILE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
18 Nkunku, 10 Leao
A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic.
Allenatore: Massimiliano Allegri
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan