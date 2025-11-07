probabile formazione Ballottaggio in difesa e a centrocampo, riecco Pulisic

vedi letture

Vigilia dell'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: domani sera il Milan affronta il Parma allo stadio di "Ennio Tardini" e cercherà di dare continuità ai suoi risultati, con l'obiettivo di arrivare alla sosta con una vittoria e con il distacco dal Napoli quantomento invariato. Non sarà semplice in un campo da sempre molto ostico e con una squadra assetata di risultati. I rossoneri dalla loro avranno un Christian Pulisic in più che recupera per la panchina e potrà essere impiegato a gara in corso. Niente da fare invece per Adrien Rabiot e Santi Gimenez a cui si dà appuntamento post sosta per il Derby contro l'Inter.

Sono due i ballottaggi nella testa di Allegri. Il primo è difensivo, davanti al portiere e capitano Maignan: oltre ai confermatissimi Gabbia-Pavlovic, dovrebbe esserci il rientro di Tomori, entrato a gara in corso con la Roma. Se però non dovesse essere ancora considerato al 100% della condizione, come contro i giallorossi è pronto De Winter. A centrocampo ai lati di Modric ci dovrebbe essere Fofana e anche Ricci, anche se quest'ultimo è insidiato da Loftus-Cheek le cui quotazioni sono in rialzo. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, davanti la coppia Nkunku-Leao.

PROBABILE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A disposizione: 1 P.Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 11 Pulisic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 8 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Ennio Tardini, Parma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it