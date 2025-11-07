La lettura di Francesco Repice su Milan-Roma: elogio ad Allegri

Francesco Repice, noto telecronista di Rai Radio e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Milan-Roma:

“Un Milan in grado di capire la partita come spesso fa il suo allenatore, che per me è il migliore in circolazione: nel secondo tempo Allegri si è messo 442 (lo dico perché me lo ha detto lui, ride ndr) ed è riuscito a far sbandare una Roma che aveva dominato in lungo e in largo nella prima frazione. Dopo quei 7/8 minuti la Roma si è rimessa in carreggiata ma non è riuscita a fare del male, tranne il rigore sprecato da Dybala. Una partita che solo un allenatore come Max avrebbe potuto far vincere alla sua squadra. Alla Roma manca una cosa: un attaccante che faccia goal. Una partita che avrebbe potuto chiudere con grande serenità nel primo tempo ma purtroppo (e dico purtroppo in quanto tifoso della Roma) le è mancata proprio la finalizzazione. Manca un attaccante che la butti dentro”