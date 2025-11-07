MN - Verso Parma, Strasser: "Contro queste squadre bisogna chiudere in fretta le partite"

Nel gennaio del 2011 segnò un gol decisivo che permise al Milan di vincere a Cagliari una partita importantissima in ottica scudetto. Oltre alla maglia del Diavolo in Italia ha vestito anche quelle di Lecce, Reggina, Parma. Genoa e Livorno, fra le altre. Adesso, dopo l'ultima stagione al Viterbo, si occupa della sua fondazione, che ha a cuore il futuro e la felicità dei bambini della Sierra Leone, suo paese natale. Da sempre molto legato al Milan e ai colori rossoneri, Rodney Strasser ha parlato di Diavolo e non solo in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Da doppio ex: quanto sarà importante la sfida di sabato di Parma?

"Tutte le partite sono importantissime. Il Milan ha fatto fatica contro le squadre piccole, vedi Cremonese e Pisa. L'unica cosa che dobbiamo pensare è che contro queste squadre, quando abbiamo le occasioni, bisogna fare gol, e chiudere in fretta le partite, subito, perché sennò si rischia. Quest'anno il mister punta alla Champions, ma il Milan è una grande squadra, e secondo me deve puntare allo scudetto, perché il Milan è Milan, nonostante abbiamo avuto qualche difficoltà in questi anni. Però con questa mentalità abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".