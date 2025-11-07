Milan a Parma per il decimo risultato utile di fila in Serie A. Non succede dal girone di ritorno dello Scudetto

vedi letture

Grazie alla vittoria contro la Roma il Milan (6 vittorie, 3 pareggi) senza ko in Serie A per almeno nove match di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024 (7 vittorie, 2 pareggi). Lo riporta Opta. A Parma, dunque, si andrà alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo, striscia che non si verifica dal girone di ritorno dello Scudetto, quando i rossoneri di Stefano Pioli furono capaci di non perdere alcun match dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro lo Spezia del 17 gennaio 2022.

MILAN-ROMA, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Di cuore e grinta, e non solo di corto muso. Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi e lo fa da e con Massimiliano Allegri: 1-0 alla Roma, frutto di primi 35 minuti di partita molto complicati, di un gol del vantaggio in contropiede firmato Leao-Pavlovic, dall'assalto di inizio ripresa alla resistenza finale. C'è stato tutto del Milan, ieri sera. E la sensazione che il meglio debba ancora venire. Allegri è molto soddisfatto: “I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione, secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è ovvio che devi anche difendere, e in area abbiamo difeso discretamente bene: loro grandi occasioni pulite non ne hanno avute a parte i primi 35 minuti”. Davanti, ora, c'è il Parma, poi la sosta. Confidando nei recuperi. Perché, anche e soprattutto con loro, il meglio deve ancora venire.