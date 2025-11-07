MN - Strasser su Gimenez: "Non può non segnare per tutte queste partite"

vedi letture

Nel gennaio del 2011 segnò un gol decisivo che permise al Milan di vincere a Cagliari una partita importantissima in ottica scudetto. Oltre alla maglia del Diavolo in Italia ha vestito anche quelle di Lecce, Reggina, Parma. Genoa e Livorno, fra le altre. Adesso, dopo l'ultima stagione al Viterbo, si occupa della sua fondazione, che ha a cuore il futuro e la felicità dei bambini della Sierra Leone, suo paese natale. Da sempre molto legato al Milan e ai colori rossoneri, Rodney Strasser ha parlato di Diavolo e non solo in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Santiago Gimenez sta attraversando un periodo molto complicato

"Per ogni attaccante non fare gol è brutto. Dipende tutto da lui, speriamo che riesca a fare un gol, perché non può non segnare per tutte queste partite. Adesso sta in difficoltà, ma mi auguro che farà il suo primo gol così sarà tutto in discesa".