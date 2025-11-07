Sky - Parma-Milan, De Winter in vantaggio su Tomori
Come riportato da Sky Sport, dovrebbero esserci ancora dei dubbi di formazione per mister Allegri in vista di domani sera, quando il suo Milan affronterà il Parma al Tardini. Infatti, Tomori non è al meglio, e ad oggi il favorito per una maglia da titolare oltre a Gabbia e Pavlovic (confermati) sarebbe De Winter.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
MILAN 352
Maignan
De Winter Gabbia Pavlovic
Saelemaekers Fofana Modric Ricci Estupinan/Bartesaghi
Nkunku Leao
I dubbi
•De Winter in vantaggio su Tomori, ma semplicemente perche Tomori non sta bene
•molto Ricci più di RLC, l’inglese può essere jolly della ripresa
•Estupinian 51%-Bartesaghi 49%: qui decide davvero domani mattina.
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1
8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2
9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
