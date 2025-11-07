Callegari: "Gabbia un livello inferiore a Buongiorno, Bastoni e Calafiori però ha capacità di ordine"

Massimo Callegari, telecronista di Sport Mediaset e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Gabbia e Ricci stanno facendo piuttosto bene in questo periodo, tu credi che per caratteristiche loro proseguendo così al Milan potrebbero arrivare a giocarsi un posto non solo per la nazionale?

"Partendo dalla difesa credo che ci siano dei giocatori un po' più avanti e abbiamo questo aspetto che è abbastanza incredibile, io scherzavo con dei miei amici qualche anno fa, tutti appassionati di calcio e eravamo appena diventati papà, e dicevamo nostro figlio difensore centrale deve imparare a calciare di sinistro, non abbiamo difensori centrali in Italia che calciano di sinistro. Nel giro di poco tempo sono venuti fuori Buongiorno, Bastoni, Calafiori; Gabbia ha delle caratteristiche un po' diverse, non solo per essere piede destro ma anche un po' per l'impostazione, per come gioca. Secondo me è un livello un po' inferiore rispetto a loro, però ha una capacità di ordine, di senso della tranquillità che trasmette ai compagni, che è molto importante, quindi penso che possa far parte di questo gruppo. Per il Milan credo sia un grandissimo esempio di professionalità, di senso di appartenenza alla quale ci appelliamo spesso, ma che troviamo sempre meno nei ragazzi giovani e quindi come modello Milan come ai tempi d'oro per i vari Baresi, Costacurta eccetera. Su Ricci mi aveva impressionato in un paio di prestazioni che aveva fatto anche con la nazionale, contro la Francia giocò molto bene, però in questo momento Barella e Tonali sono ad un livello superiore. Io credo che quella coppia lì sia quella ideale e che sia il modo per l'Italia di avere più capacità di inserimento a centrocampo, ordine, capacità difensive, abbia un po' tutto, però vedo Ricci in crescita e quindi penso che anche lui possa diventare utile"