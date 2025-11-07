Sindaco Como: "Milan-Como a Perth? E' un'ottima opportunità per esportare il nostro brand"

vedi letture

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, a margine della presentazione della mostra "Paolo Rossi & The Football Legends" presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como, ha parlato così a tuttomercatoweb.com della possibilità che Milan-Como si giochi a Perth in Australia: "lo sono particolare e in controtendenza, nel senso che secondo me è un'ottima opportunità per esportare il nostro brand. Vengo da altri mondi sportivamente parlando, io ho passato la mia gioventù a giocare a hockey su ghiaccio ed era una cosa assolutamente naturale che per promuovere le squadre della NHL le facessero girare per il mondo. Mi ricordo che ho avuto la possibilità di vedere partite della NHL americana in Europa e le ho molto apprezzate.

Magari il fatto che il Como vada a Perth a giocare una partita così importante può essere una grande opportunità per avvicinare al calcio molti australiani o farli affezionare alla mia città, a parte il fatto che penso che tutta Australia sia stata a Como, nel senso che di australiani qui ne abbiamo a quantità industriali durante l'estate, quindi potrebbe essere anche un modo per ringraziarli. lo non sono assolutamente contrario, anzi per me è un'opportunità. Capisco e rispetto chi la pensa diversamente, però se avrò tempo e la partita ci sarà io andrò in Australia a vedermela".

