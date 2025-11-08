Galli: “Sembra che Leao si stia caricando la squadra sulle spalle. Ecco con chi rende meglio…”

Ospite della puntata odierna di Tutti in gioco, in onda su DAZN, Filippo Galli ha parlato di Leao, concentrandosi sulle voci continue in base alle prestazioni che il portogehse offre in campo e su dei segnali incoraggianti visti contro la Roma, non tanto a livello tecnico quanto a livello di leadership. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"È il destino di questi giocatori che ancora non si sono consacrati, perchè lui è un talento straordinario ma manca di continuità. Ci sono dei segnali importanti, come quello dell'applauso a Bartesaghi, quindi forse si sta cariando un po' su se stesso la squadra e si sta prendendo lui stesso delle responsabilità come uomo squadra e non solo dal punto di vista individuale".

Sul partner perfetto di Leao - "È difficile immaginare Pulisic e Leao. Secondo me il partner migliore è Gimenez, rimane il giocatore più complementare di Leao. Gli altri sono giocatori che non sono una prima punta, che difficilmente abbassano la linea avversaria, quindi si rischia di andare sulle stesse giocate, di richiedere la palla sulle stesse zone di campo, questo potrebbe essere qualcosa che al Milan non è funzionale".