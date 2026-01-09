Rabiot guarda già alla Fiorentina: "Tutti pronti, un'altra battaglia di aspetta"

di Enrico Ferrazzi

Adrien Rabiot, sempre più leader nel Milan di Max Allegri, ha pubblicato stamattina su Instagram una storia all'indomani dell'1-1 contro il Genoa per caricare l'ambiente rossonero in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 15 in casa della Fiorentina: "Tutti pronti, in 48 ore un'altra battaglia ci aspetta". 

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN
12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY