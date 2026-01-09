Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in più di un anno fa

Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 19 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 12 punti in più (la squadra di Allegri ha ora una gara in meno e quindi il confronto è stato fatto con le prime 18 giornate della Serie A 2024/25). Ecco il dato squadra per squadra:

*Inter 42 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 39 (+12)
*Napoli 38 (-3)
Juventus 36 (+3)
Roma 36 (+13)
*Como 33 (+15)
Atalanta 28 (-14)
*Bologna 26 (-5)
Lazio 25 (-10)
Udinese 25 (=)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+2)
Cremonese 22 (in Serie B)
Cagliari 19 (+2)
*Parma 18 (=)
*Lecce 17 (+1)
Genoa 16 (-4)
*Hellas Verona 13 (-5)
Fiorentina 13 (-22)
Pisa 12 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 18 partite della Serie A 2024/25