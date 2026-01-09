Di Paolo garanzia di rigori: nelle 5 partite del Milan con lui al VAR, c'è sempre stato un caso. 4 a sfavore dei rossoneri

Una statistica che incuriosisce: con Aleandro Di Paolo al VAR, in questa stagione c'è sempre stato un caso da rigore nelle partite del Milan: si inizia con Milan-Fiorentina e il penalty assegnato, dopo revisione, per il fallo di Parisi su Santiago Gimenez, per poi proseguire con il rigore dato alla Roma e poi sbagliato da Dybala, con quello assegnato all'Inter per fallo di Pavlovic su Lautaro, con la discussa revisione al VAR del contatto tra Marusic e Pavlovic in Milan-Lazio e, per concludere, con il rigore concesso ieri al Genoa per pestone di Bartesaghi su Ellertson.

L'OPINIONE DI MARELLI

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli, nel post partita di Milan-Genoa, analizza così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoblu nel finale di partita. Le sue parole:

“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Baertesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.