Zambrotta non ha dubbi sul Milan: "Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del campionato di Serie A: "Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto. Ma sarà dura perché l’Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti. La Juve ha ritrovato un po’ la quadra, è comunque lì... Spalletti è un grande allenatore che se può lavorare quotidianamente sui giocatori è in grado di iniziare un ciclo vincente.

Il Como? Già l’anno scorso aveva fatto un risultato straordinario arrivando decimo. Oggi il percorso va oltre le aspettative. Chi a questo punto della stagione pensava che potesse stare lì a giocarsela con le big, a pochi punti dalla Champions? Viste le prestazioni delle ultime giornate — ero al Sinigaglia contro l’Udinese —, si nota una squadra serena e anche cinica, che riesce a fare gol e non subirne. Merita di stare lì dov’è".