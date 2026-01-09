Repubblica: "Brividi di rigore: il Genoa spreca al 99'. Leao salva il Milan"

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Brividi di rigore: il Genoa spreca al 99'. Leao salva il Milan". E' successo di tutto ieri sera nel finale di Milan-Genoa: dopo il vantaggio rossoblu con Colombo nel primo tempo, i rossoneri hanno attaccato per tutta la ripresa e hanno trovato la rete del pareggio al 92' con Rafael Leao. Ma la partita non è finita qui: l'arbitro Mariani ha infatti fischiato un rigore agli ospiti che, per fortuna del Diavolo, Stanciu ha calciato alto al 99'. Con questo punto, il Milan resta secondo in classifica a +1 sul Napoli, ma vede scappare la capolista Inter a +3.

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo 19 giornate:

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 12 (19)