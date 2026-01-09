De Rossi: "Per me Colombo ha il potenziale anche per giocare a livelli più alti”

Daniele De Rossi è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Genoa. Le sue parole:

Vuole partire sul rigore concesso al Genoa nel recupero?

“Partiamo da altro, Marelli ha già detto tutto, ha chiosato così. È la sua opinione… Non è la mia, andiamo avanti”.

Su Colombo:

“Penso che sia ideale per qualsiasi tipo di gioco e per qualsiasi allenatore. Ha grandi qualità, dà tutto. Metterlo di fianco ad una seconda punta può sgravarlo da alcuni compiti, se continua così sarà fondamentale per noi. Per me ha il potenziale anche per giocare a livelli più alti”.