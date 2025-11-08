Il retroscena su Tonali: "Doveva andare all’Inter, ma fece cambiare tutto. Milan casa sua"

Peppe Di Stefano, inviato per il Milan di Sky, è stato ospite nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello. In questa lunga chiacchierata il giornalista di Sky ha raccontato molti aneddoti e curiosità dall’interno e ha raccontato anche l’estate in cui Sandro Tonali ha lasciato i rossoneri per andare al Newcastle. Alla domanda se farà mia ritorno al Milan, Peppe Di Stefano ha risposto così:

“Non so della Juve, non ne ho idea. Sono certo di sapere il suo legame col mondo Milan, due anni fa quando c’è stata la cessione è stata un’estate molto complicata, è stata l’estate più strana raccontata negli ultimi anni, sembrava quasi tutto un copione scritto, l’addio di Maldini, lo smantellamento di una parte di squadra del passato. Mi sono accorto che più di quelli di altre squadre, il tifoso del Milan avrebbe bisogno sempre di un punto di riferimento che avevano in Baresi, Maldini, Albertini, Ambrosini, Gattuso, che credevano di avere con Donnarumma e speravano di avere con Sandro, perchè Tonali era, come diceva lui, ‘quella cosa lì’. Sandro un giorno prima del derby 2-1 di Giroud scrisse sui social, dal nulla, è quella settimana lì, che non vuol dire niente ma voleva dire tutto. Il Milan era dato da tutti come sconfitto in quel derby. Io glie lo auguro un giorno di tornare al Milan perchè so quello che lui ha nel suo cuore, lo sapevo prima che arrivasse al Milan. Sandro era molto vicino all’Inter e chiese di spostare l’orientamento della sua parabola sul Milan”.