Turci: "Mi è piaciuto ciò che mi ha detto Leao a fine partita. Ora ha una grande responsabilità nel Milan"

Tommaso Turci, giornalista, si è così espresso durante il podcast 'Tutti in the box' su Rafael Leao: "Leao ha una grande responsabilità perché il Milan ora è corto in attacco, quindi, mai come in questa stagione, lui deve alzare il livello delle prestazioni e della continuità delle prestazioni. Contro la Roma ho visto una partita di altissimo livello di Leao, da giocatore maturo, che ha chiuso coi crampi e non me lo ricordo mai con i crampi, in un ruolo non propriamente suo. Quattro gol in stagione, segna una rete ogni 95 minuti, e magari quest'anno può fare numeri grossi anche in questo senso. Lo abbiamo criticato tanto perché non segnava da fuori area e quest'anno ha già fatto due gol da fuori area. E poi, con l'assenza di Gimenez, con Nkunku che ancora non completa definitivamente, con Pulisic non ancora al meglio, Leao ha questa responsabilità di portare quasi in solitaria a casa dei punti. Lui deve dimostrare a tutti quanti che le partite le può vincere da solo e con continuità. Come ha fatto il Leao dello Scudetto.

Leao, per me, è stato intraprendente anche in quelle che non sono le sue caratteristiche: è andato a duellare di testa, ha protetto il pallone, ha preso qualche palla. Si sta applicando. Mi è piaciuto ciò che mi ha detto nel fine partita: c'è un senso di squadra e di gruppo che prevale sul singolo".