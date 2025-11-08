Turci: "Mi è piaciuto ciò che mi ha detto Leao a fine partita. Ora ha una grande responsabilità nel Milan"
Tommaso Turci, giornalista, si è così espresso durante il podcast 'Tutti in the box' su Rafael Leao: "Leao ha una grande responsabilità perché il Milan ora è corto in attacco, quindi, mai come in questa stagione, lui deve alzare il livello delle prestazioni e della continuità delle prestazioni. Contro la Roma ho visto una partita di altissimo livello di Leao, da giocatore maturo, che ha chiuso coi crampi e non me lo ricordo mai con i crampi, in un ruolo non propriamente suo. Quattro gol in stagione, segna una rete ogni 95 minuti, e magari quest'anno può fare numeri grossi anche in questo senso. Lo abbiamo criticato tanto perché non segnava da fuori area e quest'anno ha già fatto due gol da fuori area. E poi, con l'assenza di Gimenez, con Nkunku che ancora non completa definitivamente, con Pulisic non ancora al meglio, Leao ha questa responsabilità di portare quasi in solitaria a casa dei punti. Lui deve dimostrare a tutti quanti che le partite le può vincere da solo e con continuità. Come ha fatto il Leao dello Scudetto.
Leao, per me, è stato intraprendente anche in quelle che non sono le sue caratteristiche: è andato a duellare di testa, ha protetto il pallone, ha preso qualche palla. Si sta applicando. Mi è piaciuto ciò che mi ha detto nel fine partita: c'è un senso di squadra e di gruppo che prevale sul singolo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan