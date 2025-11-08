Ravezzani: “Speriamo che Allegri faccia diventare costante Leao. Rabiot? Non sarà subito al top”

Durante la diretta di QSVWeb, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato

"Allergi oggi ha ribadito quello che dico da tempo su Leao. Bravissimo una partita su tre, le altre due non lo trovi. Come dico da anni lui fin'ora è stato sporadico ovunque ha giocato. Perchè Leao diventi un giocatore determinate, dopo l'unica volta che lo è stato cioè la seconda parte della stagione in cui il Milan ha vinto lo scudetto, serve che non sia sporadico. Il giorno in cui Leao sarà sempre questa cosa qui, il Milan avrà la possibilità seria di arrivare nei primi due posti. Se Leao però fa una partita alla grande e due in cui si trascina per il campo, allora è un problema. Speriamo che il primo a essere riuscito a fargli cambiare atteggiamento sia stato Massimiliano Allegri, perchè tutti gli altri allenatori non ci sono riusciti"

Sul ritorno di Rabiot nel derby - "C'è un fatto che pochi considerano, ed è che quando tu rientri non stai mai bene come quando ti sei infortunato. Io citavo il derby di Champions con l'Inter quando Leao tornò in qualche modo tornò. Quindi non pensiamo di trovare il miglior Rabiot che abbiamo visto subito alla prima partita".