Di Stefano: "Non avete idea di quanto Tomori sia legato al Milan. Dopo l’infortunio di Bergamo…”

Peppe Di Stefano, inviato per il Milan di Sky, è stato ospite nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello. In questa lunga chiacchierata il giornalista di Sky ha raccontato molti aneddoti e curiosità dall’interno, come quella dell’infortunio di Fikayo Tomori e della volontà del giocatore di tornare subito in campo. Queste le sue parole esclusive su quanto accaduto:

“Fikayo Tomori a Bergamo si fa veramente male, la gamba rischia di rimanere attaccata nel terreno e lui rischia veramente di farsi male al ginocchio e contestualmente prende una vecchietta nel quadricipite e quindi si crea versamento. La partita il Milan la gioca martedì, il Milan scende in campo nuovamente domenica sera, dopo 4 giorni. Mercoledì Tomori va fare gli esami strumentali che escludono lesioni e non riusciva a camminare, e ti racconto un aneddoto. A Bergamo il pullman coincide con la zona di uscita dei giornalisti, io stavo uscendo e vedo Fik abbracciato a uno dei collaboratori di Allegri che non riusciva a camminare per arrivare al pullman. Fikayo Tomori venerdì pomeriggio dice allo staff che era pronto, che voleva giocare. I tre ragazzi in difesa dietro, Gabbia, Tomori, Pavlovic sono quelli dell’anno scorso, dei disastri difensivi, è cambiata la testa. Allegri ha toccato i tasti giusti”.