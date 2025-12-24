Atalanta, Pasalic in gruppo. Domenica contro l'Inter ci sarà
MilanNews.it
(ANSA) - BERGAMO, 23 DIC - Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. Il calciatore dell'Atalanta è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan. Per alcuni giorni in Croazia per stare vicino alla sua famiglia, Pasalic è stato raggiunto venerdì scorso da una delegazione del club formata da dirigenti, staff tecnico e giocatori. (ANSA).
Pubblicità
News
Futuro Maignan, Rabiot: "Non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti. Abbiamo bisogno di lui"
L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 L’area torna a riempirsi. Lo “Schiaffo del Montenegro”. In attesa di Dusan. Il “Massimo Sistema” si chiama Milan
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile"
Antonio VitielloE' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com