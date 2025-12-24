Dopo Natale, la Serie A torna in campo: il programma del 17° turno
Domani si festeggia il Natale e sarà giorno di pausa in praticamente tutti i centri sportivi di Serie A, Milanello incluso. Ma la Serie A non si fermerà a lungo, giusto il tempo di festeggiare con le famiglie e poi subito proiettati verso il weekend del 17° turno di campionato, il penultimo del girone di andata. Il Milan sarà in campo a metà giornata, alle 12.30 di domenica 28 dicembre, a San Siro contro l'Hellas Verona. Di seguito si riporta il programma completo del 17° turno di Serie A Enilive "2025/2026:
Sabato 27/12
ore 12.30, Parma-Fiorentina
ore 15, Torino-Cagliari
ore 15, Lecce-Como
ore 18, Udinese-Lazio
ore 20.45, Pisa-Juventus
Domenica 28/12
ore 12.30, Milan-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Napoli
ore 18, Bologna-Sassuolo
ore 20.45, Atalanta-Inter
Lunedì 29/12
ore 20.45, Roma-Genoa
