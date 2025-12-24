Rabiot e i troppi punti persi dal Milan contro le piccole: "Sbagliamo a livello mentale l'approccio delle partite"

Adrien Rabiot, intervistato da Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla stagione del Milan:

Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un bel percorso in campionato e spero di continuare così a livello personale e di squadra. All'inizio non lo sapevo con precisione, perché c'erano tanti nuovi giocatori. Oggi vedo la squadra lavorare bene, abbiamo seguìto da sùbito il lavoro che chiedeva il mister. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada…”.

Sui punti persi contro le piccole: "Sbagliamo a livello mentale l'approccio delle partite, magari ci rilassiamo un po' troppo pensando anche di aver fatto già qualcosa di grande. Alla fine puoi pagare questa cosa, quindi dobbiamo cercare di ritrovare questa solidità e provare a mantenere lo stesso livello contro tutte le squadre. Come si fa? Magari dobbiamo anche noi giocatori più esperti dare un po' più di voce ai giocatori più giovani. So che non è facile per tutti giocare a questo livello in un club come il Milan che punta a grandi cose e devi sempre essere sul pezzo. La gente chiede tanto, è normale per una squadra così e magari non è sempre facile per tutti. Ma questo ti fa diventare un giocatore forte, un grande giocatore internazionale o meno. Su questo dobbiamo anche aiutare gli altri a pensare diversamente e avere l'approccio giusto”.