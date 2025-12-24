Milan, il programma di allenamento dei prossimi giorni: domani pausa

La giornata di oggi ha visto il primo contatto di Niclas Fullkrug al centro sportivo di Milanello: sotto l'albero il centravanti tedesco classe 1993 ha trovato la maglia rossonera quest'anno. Il giocatore, che sarà ufficializzato solo nel giorno di apertura del mercato che sarà il 2 gennaio, ha incontrato mister Massimiliano Allegri, lo staff e i suoi nuovi compagni di squadra che oggi aveva in programma un allenamento al mattino. Per il 26 è atteso il nulla osta da parte del West Ham in modo che Fullkrug possa già iniziare ad allenarsi.

Intanto, come detto, il Milan continua a prepararsi in vista della gara contro il Verona, in programma domenica 28 alle ore 12.30 a San Siro: dopo la sessione mattutina odierna, i rossoneri domani festeggeranno il Natale con i propri cari e avranno una giornata intera di riposo. Appuntamento al 26 pomeriggio, venerdì, e poi sabato 27, alla vigilia della gara, ci sarà l'allenamento di rifinitura a Milanello.