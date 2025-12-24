Loftus-Cheek prezioso ma non fondamentale: statistiche e bilancio dell'inglese finora

Il momento di Loftus-Cheek al Milan si potrebbe descrivere con una frase semplice ma diretta. “È intelligente ma non si applica”.

Quante volte ci siamo sentiti dire questa frase a scuola? O in un altro contesto simile. Bene, Loftus potrebbe davvero diventare un giocatore importante per questo Milan, per caratteristiche, qualità fisiche e un senso di responsabilità datogli da mister Allegri. Dopo un avvio convincente, soprattutto nel pre campionato, l’altalena di prestazioni da parte di Loftus-Cheek è stata spesso negativa, con qualche lampo di luce chiaramente. Nelle ultime uscite, da falsa seconda punta ha saputo calarsi bene in questo ruolo inedito, senza però incidere più di tanto. Molto meglio da mezzala, posizione che gli permette di sfruttare tutta la sua fisicità e potenza.

LOFTUS-CHEEK, I NUMERI STAGIONALI

Un gol e un assist per ora. La rete a Lecce su assist del solito meraviglioso Luka Modric. L’assist è invece arrivato a Bartesaghi in occasione del primo gol del terzino, nell’ultima partita di campionato a San Siro nell’amaro pareggio 2-2 contro il Sassuolo.