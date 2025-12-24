MN - Cosa non ha funzionato a Londra per Fullkrug? Kolsberger: "Ha avuto tantissimi infortuni"

Può Niclas Fullkrug essere l'attaccante che fa al caso del Milan di Massimiliano Allegri? Domanda alla quale ha cercato di rispondere in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega della BILD, nonché inviato per il Borussia Dortmund, Sebastian Kolsberger.

Pensi che Fullkrug possa essere il giusto attaccante per il Milan di Allegri?

"Certamente. Quando è arrivato a Dortmund tre anni fa la dirigenza era alla ricerca di un giocatore come lui, forte di testa, capace di gestire il pallone e far salire la squadra. Non è assolutamente egoista, cerca sempre i suoi compagni. Non è il tipico attaccante che cerca sempre e solo il gol, ma fa anche tanti assist. Quando è venuto a Dortmund tutti erano soddisfatti, e sicuramente può dare al Milan un po' più di qualità sotto questo punto di punta".

Come mai a Londra, con il West Ham, non ha funzionato?

"Ha avuto tantissimi infortuni. Se vedi la sua cartella clinica ha avuto diverse operazioni al ginocchio, e anche quando venne a Dortmund ricordo che ebbe problemi con le visite mediche però riuscì a superarle. Ma tutti erano un po' preoccupati del fatto che spesso era infortunato e che sarebbe potuto essere un problema nel corso della stagione. Ma nella stagione che ha giocato al BVB ha saltato pochissime partite, ma solo perché era malato. Ma al West Ham ebbe subito un infortunio pesante, tornò e si fece nuovamente mala. Quindi ha sì avuto dei problemi lì a Londra, ma basta che lo vedi con la Nazionale, dove gioca sempre bene, segna tanti gol. Le sue qualità sono ottime. il Dortmund non vendette solo perché il West Ham lo pagò tanto. Non volevano venderlo, ma quando gli Hammers arrivarono con quella cifra importanti non potettero che accettare".