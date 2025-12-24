MN - Atubolu come post Maignan? Zieler: "È un buon portiere con tanta qualità"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il portiere campione del mondo con la Germania nel 2014 Ron Robert Zieler in esclusiva per MilanNews.it. Il noto portiere tedesco che vanta 254 presenze in Bundesliga e sei in nazionale tedesca spiccò il volo dopo il suicidio di Robert Enke 16 anni fa.

Ron Robert, il Milan ha puntato i fari sul portiere del Fribirgo Noah Atubolu per prendere l'eredità di Mike Maignan nell'eventualità di una partenza. Cosa può raccontarci sul quarto portiere della nazionale tedesca, ha la stoffa per diventare il prossimo Neuer?

"Non lo so, io poi preferisco essere prudente con i portieri giovani. Quando si parla di Manuel Neuer si parla di un icona. Ma Atubolu è un portiere di talento che da qualche anno gioca in Bundesliga dove sta andando alla grande. Ma da qui a paragonare qualunque portiere a Neuer... ce ne vuole. È azzardato."

Per essere da Milan non devi per forza essere il nuovo Neuer. Lui ha il talento per imporsi con il club rossonero?

"Questo non lo so ma di sicuro parliamo di un portiere talentuoso. È davvero un buon portiere con tanta qualità."