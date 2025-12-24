Nkunku, tanti soldi e poca resa: un solo gol finora in una stagione deludente

Momento difficile e adattamento alla serie A pari a zero. Il rendimento di Christopher Nkunku al Milan non è sufficiente, per niente. In generale, il francese non ha saputo calarsi bene nella realtà del Milan di Allegri, ma attenzione. Non è solo colpa sua.

Il ruolo, innanzitutto. Nkunku non è una prima punta, non lo può proprio fare. Al di là delle due stagioni magiche in Germania, l’ex Chelsea e PSG ha sempre agito da esterno. Quindi troviamo subito una grave incompatibilità tattica con lui. E poi la forma fisica. Quanto pesa non aver fatto la preparazione atletica con il Milan in estate.. moltissimo.

Sin qui un solo goal realizzato, in coppa Italia contro il Lecce, due assist in Serie A e una lunga serie di prestazioni non all'altezza in campionato. Christopher Nkunku è arrivato in rossonero con grandi progetti di rilancio dopo l'esperienza infelice al Chelsea ma fin qui ha deluso ampiamente le aspettative. Non segna, non dribbla e non fa assist: l'attaccante francese, come detto sembra la brutta copia del giocatore che aveva incantato il mondo con la maglia del Lipsia. Gli alibi certamente non gli mancano, tra il ritardo di condizione iniziale e le difficoltà di ambientamento in un campionato e in un Paese diverso rispetto all'Inghilterra ma Nkunku ci sta mettendo del suo con un atteggiamento, in campo e fuori, troppo passivo rispetto alla pressione del momento.