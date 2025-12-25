MN - Un contro di Fullkrug? Kolsberger: "Gli infortuni. Il Milan deve essere fortunato che vada tutto secondo i pieni"

Può Niclas Fullkrug essere l'attaccante che fa al caso del Milan di Massimiliano Allegri? Domanda alla quale ha cercato di rispondere in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega della BILD, nonché inviato per il Borussia Dortmund, Sebastian Kolsberger.

Pensi che possa essere il partner d'attacco perfetto per Leao o Pulisic?

"Entrambi nascono da esterni, e se riescono a offrirgli le giuste palle al centro è devastante, soprattutto quando arrivano palle dal fondo. Lui è il tipico attaccante d'area, ha qualità ottime, soprattutto di testa. Lui era uno dei migliori in Bundesliga, non a caso Naglesmann lo convoca quasi sempre per questo motivo. Quindi si: sono sicuro che potrebbe essere il partner perfetto per loro lui".

Un Pro e un Contro di Fullkrug

"Il Contro è sicuramente il fatto che abbia avuto tantissimi infortuni nel corso della sua carriera, e quindi non sai mai se sarà al 100% come a Dortmund o Brema. Il Milan deve essere fortunato che tutto vada secondo i piani. I Pro non hanno a che fare solo con le sue qualità atletiche, ma anche perché è davvero un bravissimo ragazzo. Gli piace parlare, tantissimo. Dopo ogni partita con i giornalisti parla di tutto. È davvero un bravo ragazzo. Anche con i suoi compagni di squadra, cerca sempre di creare una buona atmosfera dentro lo spogliatoio. Non è solo un buon attaccante, ma è anche un ragazzo molto simpatico, e penso che i suoi compagni si divertiranno con lui".