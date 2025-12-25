Moretto: "Chiamata di Allegri a Gatti ma in dirigenza non c'è unanimità su questo nome"
Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e nelle ultime ore si è parlato di un interessamento dei rossoneri per Federico Gatti della Juventus. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:
“Il Milan sta cercando sicuramente un difensore centrale per rinforzarsi in questo mercato di gennaio, l’obiettivo è andare a prendere un difensore in prestito se possibile. Quello che ci risulta in merito alle tantissime voci su Federico Gatti, attuale centrale della Juventus, è che ad oggi c’è stata una chiamata di Allegri a Gatti. Ma primo, non c’è una trattativa tra Juventus e Milan. Secondo: al Milan, all’interno della dirigenza rossonera, non c’è unanimità su questo nome. Diciamo che è vero che c’è stata una chiamata tra le parti, Allegri-Gatti, ma ad oggi non c’è né una situazione avanzata né imbastita tra club. Per questo motivo vi posso dire che anche l’ipotetico scambio con Ricci non ha forma o corpo. Vedremo se il tema potrà cambiare nelle prossime settimane ma sicuramente il Milan sta cercando un difensore centrale per questo mercato di gennaio”.
