Chukwueze: "Modric è semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan"
MilanNews.it
Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Come vedi Modric?
“Sono stato con la squadra in estate nella preseason e credo sia uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, è così bravo. Sa quando arriva il pallone. È semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan”
