La favola Bartesaghi: dal Milan Futuro alla titolarità. Questo il suo 2025

Davide Bartesaghi è senza dubbio la miglior favola calcistica rossonera del 2025. Un ragazzo entrato nelle giovanili del Milan nel 2012, a soli 7 anni, e arrivato ad essere titolare nella prima squadra seconda in classifica. Davide, terzino inamovibile del Milan Futuro, ha iniziato a farsi notare in prima squadra in qualche spezzone di gara e soprattutto negli allenamenti con i grandi. Il suo esordio arriva il 23 settembre 2023, subentrando ad Alessandro Florenzi nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Poi, il 2 ottobre, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026 e poi il 21 maggio 2025 ha rinnovato con i rossoneri fino al 2030. Vediamo il 2025 di Bartesaghi in rossonero, anno finito con una recentissima doppietta e la conquista della titolarità sulla fascia sinistra.

I NUMERI - 25 le presenze totali del giovane rossonero con 1058 minuti giocati. 2 i gol segnati, arrivati entrambi nella stessa partita contro il Sassuolo, terminata 2-2. 1 assist fornito, 1 ammonizione presa, 7 volte è subentrato dalla panchina, soprattutto nella scorsa stagione e 4 volte è stato sostituito.

