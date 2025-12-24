Chukwueze: "Al Milan tutti rispettano l'opinione di Ibra"

Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è l’impatto di Ibrahimovic sul Milan?

“Ibrahimovic è una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice: è stato un giocatore fantastico. Al Milan tutti rispettano la sua opinione, quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione”.